30 ноября 2017, 19:43Общество В Пензе появится больше ясельных групп В Пензе займутся созданием ясельных групп при детских садах, чтобы ликвидировать очередь. Об этом сообщил заместитель начальника городского управления образования Федор Клемин в ходе 39-й очередной сессии Пензенской Гордумы.

«Мы планируем, что в 2018 году нам безвозмездно передадут детсад, который сегодня принадлежит «РЖД». Так как он незаполненный, мы часть «муниципальных» детей можем принять в этот детский сад. Планируем сделать пристрой к детскому саду №101 на Шуисте, открыть дополнительные группы, в частности, на Севере», - рассказал заместитель начальника управления образования Пензы Федор Клемин.



Кроме того, в новых детских садах нуждаются развивающиеся микрорайоны, например, Запрудный и ГПЗ-24.

Общество

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