Президент продлил полномочия Натальи Канцеровой

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04 апреля 2018, 10:02Общество
Президент Владимир Путин на пять лет продлил срок службы прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой.
Как сообщили на официальном интернет-портале правовой информации, распоряжение № 66-рп «О заключении контрактов о прохождении службы и продлении срока службы (полномочий) в некоторых федеральных государственных органах» президент подписал 3 апреля.
Наталья Канцерова с 2011 года была первым заместителем прокурора области, в апреле 2013 года возглавила ведомство. Кроме того, Владимир Путин 12 января наградил Наталью Канцерову Орденом Почета, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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