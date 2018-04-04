Президент продлил полномочия Натальи Канцеровой

Президент Владимир Путин на пять лет продлил срок службы прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой.

Как сообщили на официальном интернет-портале правовой информации, распоряжение № 66-рп «О заключении контрактов о прохождении службы и продлении срока службы (полномочий) в некоторых федеральных государственных органах» президент подписал 3 апреля.

Наталья Канцерова с 2011 года была первым заместителем прокурора области, в апреле 2013 года возглавила ведомство. Кроме того, Владимир Путин 12 января наградил Наталью Канцерову Орденом Почета, пишет ИА «Пенза-Пресс».