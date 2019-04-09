Президент отметил интерес турецких бизнесменов к Пензенской области

Россия намерена расширять бизнес-партнерство с Турцией. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с президентом Турции и представителями российских и турецких кругов. В числе регионов страны, где уже успешно развивается иностранный бизнес, Владимир Путин отметил Пензенскую область.

Пензенский регион открыт для иностранных инвестиций. В частности, турецкий бизнес чувствует себя в нашей области очень комфортно. На встрече с президентом Турции и представителями российского и турецкого делового сообщества Владимир Путин отнес Пензенскую область к числу регионов, где сотрудничество с зарубежными инвесторами находится на высоком уровне.

«В России ценят интерес инвесторов из Турции к нашему рынку. В последние годы они открыли для себя многие регионы РФ: Владимирскую, Пензенскую, Калужскую области, а также Краснодарский и Ставропольский края», - сказал президент.

В Пензенской области турецкий бизнес процветает уже несколько десятков лет. Сегодня в регионе реализуются три инвестиционных проекта с участием иностранных партнеров. Старожилом можно считать компанию «Кайнак». 22 года назад ее владелец основал в Пензенской области хлебобулочное предприятие. За два десятка лет компания разрослась и открыла кондитерское производство.

«Сейчас это единственная в Пензенской области компания, которая производит турецкие сладости. Она поставляет продукцию не только в наш регион, но и в другие субъекты России, а также за границу», - рассказал первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Две другие компании - «Агсен Проперти» и Agroeco работают в сфере сельского хозяйства. Первая занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. В 2018 году компания завершила новый этап возведения одного из крупнейших в регионе элеваторов в Тамалинском районе. В его строительство турки инвестировали более полутора миллиардов рублей. Сейчас «Агсен Проперти» всерьез изучает вопрос развития мясного скотоводства для создания интегрированного холдинга, который мог бы экспортировать продукты питания. Другой сельхозпроизводитель, Agroeco, - представитель одной из крупнейших в мире компаний по выращиванию и продаже бобовых культур.

«Они производят чечевицу, сою, горох, соевые бобы. Компания использует Пензенскую область как одну из своих производственных площадок в мире. Поставляет продукцию на экспорт, вывозя практически 100% урожая в Турцию и в ряд других стран», - сказал Андрей Лузгин.

Не исключено, что в ближайшее время увеличится объем турецких инвестиций в экономику области. Сейчас правительство региона ведет переговоры с компаниями, работающими в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. Также решается вопрос об открытии предприятия по производству строительных материалов и деревообработке.