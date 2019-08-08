Президент объявил пензячке благодарность

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08 августа 2019, 14:03Общество
Губернатор Иван Белозерцев сообщил в своем Twitter-аккаунте о том, что жительнице Пензы объявили благодарность президента России Владимира Путина.
Иван Белозерцев пояснил, что Лидия Обедкина трудится на предприятии «Росток». Ей объявили благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в сфере сельского хозяйства.
«Поздравляем!» - написал глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Труженице сельскохозяйственного предприятия «Росток» Лидии Обедкиной объявлена благодарность Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу с сфере сельского хозяйства. Поздравляем! #АмыизПензы pic.twitter.com/7A0jXtrhe4— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 8 августа 2019 г.
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