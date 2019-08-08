Президент объявил пензячке благодарность

Губернатор Иван Белозерцев сообщил в своем Twitter-аккаунте о том, что жительнице Пензы объявили благодарность президента России Владимира Путина.

Иван Белозерцев пояснил, что Лидия Обедкина трудится на предприятии «Росток». Ей объявили благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в сфере сельского хозяйства.

«Поздравляем!» - написал глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».