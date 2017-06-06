Президент Беларуси встретился с губернатором Иваном Белозерцевым

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06 июня 2017, 15:01Общество
6 июня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел деловую встречу с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Я всегда приветствую губернаторов, которые в свое время спасли наш союз Беларуси и России. Всегда с ними встречаюсь. Знайте, что если мы что-то сможем сделать для вас, для россиян, мы с большим удовольствием это сделаем», — цитирует президента sputnik.by.
Как сообщает telegraf.by, Александр Лукашенко заявил о хороших перспективах для развития производств, в том числе - конкурентных, в Беларуси и России. По его словам, в Пензенской области успешно работают дилерские центры «Амкодора», «Гомсельмаша», «Оршанского инструментального завода» и других белорусских предприятий. На завод ГрАЗ поставляются шасси МАЗа для коммунальной техники, на «Пензадизельмаш» - белорусские комплектующие для дизель-генераторов.
Однако из-за низкой экономической эффективности приостановлено совместное производство продукции «Могилевлифтмаша», президент Беларуси предложил обоюдно проанализировать ситуацию.
Стороны также обсудили проекты, в которых заинтересованы Пензенская область и Беларусь. В частности, в качестве перспективных направлений Александр Лукашенко назвал сотрудничество в сельском хозяйстве, строительном секторе, ЖКХ и в сфере поставок пассажирского транспорта.
«Учитывая специализацию экономики Пензенской области и белорусских регионов, мы можем создать новые направления сотрудничества, значительно увеличить объем двустороннего товарооборота, усилить кооперацию между промышленными предприятиями. У нас такая возможность есть», - сказал, в свою очередь, Иван Белозерцев.
Губернатор рассказал, что Пензенскую область с регионами Беларуси связывают давние прочные отношения, в том числе - экономические, научно-технические, культурные, отмечается на портале www.belta.by.
Напомним, в программе пребывания пензенской делегации, помимо деловых встреч, запланировано также посещение производственных объектов.
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