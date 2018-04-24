Презентован первый том книги «Пензенская область на рубеже XX-XXI вв.»

Как сообщает пресс-центр облправительства, том вышел под редакцией известного журналиста, кандидата социологических наук Александра Кислова, который также является составителем и одним из авторов. В подготовке книги всего принимали участие 22 человека.

«Идея этого издания принадлежит Ивану Александровичу Белозерцеву. В ноябре 2016 года губернатор предложил выпустить книгу о современной истории Пензенской области, отметив, что это многим было бы интересно. Спасибо, что при этом вы дали слово авторам разных политических убеждений и воззрений, что позволяет говорить об объективной подаче материала», - отметил Александр Кислов.

«Время бежит быстро, 90-е годы – это уже история, и современное поколение может по-разному трактовать события тех лет. Это очень сложное время – и для Пензенской области, и для России. Историю пишут люди, которые помнят те события переходного периода – были порушены экономические связи, закрывались предприятия, людям не платили зарплаты и пенсии, руководителям разного ранга приходилось принимать непростые управленческие решения.

Я благодарю всех, кто работал над этой книгой, где представлены разные точки зрения, каждая из которых имеет право на существование. Главное, что авторы очень уважительно и толерантно высказывались о своих оппонентах, оценивая их позицию»,- сказал глава региона.

Он выразил надежду на то, что и в следующем томе истории Пензенской области на рубеже XX – начале XXI веков, над которым уже ведется работа, будут представлены разные взгляды и будут отмечены те, кто прилагал большие усилия для развития нашего региона.

«Важно не забывать тех, кто много работал на благо родного края – и ныне живущих, и тех, кого уже нет с нами», - подчеркнул он.

Всего было отпечатано 2000 экземпляров книги, в рамках благотворительного проекта они будут бесплатно переданы в библиотеки, школы и высшие учебные заведения Пензенской области. Работу над вторым томом издания планируется завершить к концу этого года.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».