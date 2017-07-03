03 июля 2017, 11:04Здоровье Препарат пензенского ученого признан лучшим изобретением России Разработки пензенских ученых стали лучшими изобретениями страны по версии Роспатента. Препараты доктора медицинских наук Виллория Струкова помогают в лечении костных заболеваний и выпускаются пензенской компанией «Парафарм». Их высоко оценили не только отечественные, но и зарубежные эксперты.

Пензенские ученые совершили прорыв в мировой медицине и вывели процесс лечения костных заболеваний на новый уровень. Сразу две разработки доктора медицинских наук, профессора, автора учебников и монографий по остеопорозу Виллория Струкова получили статус лучших изобретений России. В 2017 году они уступили только таким гигантам, как «Лаборатория Касперского» и центр микрохирургии глаза имени академика Федорова.

«Такой наградой Роспатент удостаивает те изобретения, которые проведены на высоком научном уровне, имеют большой потенциал коммерциализации и большую пользу для страны. В один ряд с этими изобретениями ставятся освоение космоса, ядерная бомба, автомат Калашникова», - отметил генеральный директор компании «Парафарм» Дмитрий Елистратов.

Пензенский ученый с мировым именем сделал уникальное открытие в лечении костных заболеваний, таких как артрит, артроз, остеопороз. Он первым обнаружил явление, которое можно назвать «кариесом костей» — полости в костной ткани. По словам профессора, лечить их нужно индивидуально. Далеко не всегда большое количество медикаментов может привести к положительному результату. Препараты компании «Парафарм» - безопасны для человека. Они создавались десятилетиями, а состав совершенствовался не один раз.



«В наших разработках содержатся андрогены пчел - трутней. И они как раз содействуют нормализации обмена веществ, гормонального статуса и без дорогих лекарств действуют более эффективно», - рассказал Виллорий Струков.



«Остеомед», «Остеомед форте», «Остео-Вит» содержат продукты пчеловодства, пользу которых признали еще наши предки. Препараты профессора Струкова высоко оценили и зарубежные коллеги из нескольких европейских стран. Сейчас он продолжает работу по расширению линии продуктов, которые помогут улучшить здоровье миллионов людей.

Здоровье

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