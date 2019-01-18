Представителям школ Пензенской области вручили ключи от новых автобусов

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18 января 2019, 19:33Образование
Представителям районных школ вручили ключи от новых автобусов, предназначенных для перевозки детей. С обновлением автопарка водителей поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Для самых маленьких школьников - дополнительная ступенька, выступающая при открытии входной двери. В салоне - специальные полки для портфелей. На панели водителя - тахограф и система ГЛОНАСС. Теперь в Никольском районе станет одним новым школьным автобусом больше.
«Есть новшества, например, поменяли фары, сидения по-другому расположены, ремни», - отметил водитель школьного автобуса Алексей Володин.
Особое внимание при сборке транспорта уделено вопросам безопасности. С недавних пор на крыши ПАЗов стали устанавливать проблесковые маяки, а по бокам кузова, чтобы в темное время суток было видно издалека, наклеивать светоотражающие желтые полосы. Детей будут возить на этой технике не только на занятия, но и на различные школьные и внешкольные мероприятия.
«На сегодняшний день в распоряжении района - 11 автобусов, который пришел пришел взамен старому, у него закончился срок эксплуатации. За три года мы получили восемь машин, таким образом, обновили автопарк примерно на 80%», - рассказал специалист управления образования Никольского района Кирилл Федин.
Ключи от новых автобусов водителям вручил лично губернатор. Воспитанники Спасского детдома, в который тоже будет отдана одна единица, в знак благодарности передали ему поделку в виде ангела-хранителя.
«Из федерального бюджета поступают средства, на которые обновляется автопарк, эта программа реализуется при поддержке президента», - сказал глава региона.
За 2018 год область получила 48 единиц школьного транспорта. В этом регион снова будет ждать обновления автопарка - не только за счет не только федеральных, но и областных денег. В Министерство образования России уже отправлена заявка.
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