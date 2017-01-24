Представителям Горловки передали гуманитарный груз из Пензы

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24 января 2017, 16:31Общество
На таможенном посту «Матвеев курган» в Ростовской области представителям Горловки передан гуманитарный груз, который собрали жители Пензы.
Напомним, что в середине декабря 2016 года в администрацию Пензы поступило официальное письмо. Мэр города на востоке Украины обратился с просьбой о помощи в восстановлении населенного пункта, который сильно пострадал в результате военных действий.
«Люди, которые нас встречали, передали большое спасибо Виктору Николаевичу Кувайцеву, который откликнулся на их просьбу. И, соответственно, всем людям, кто помог собрать гуманитарную помощь. Потому что мы без народа – никто. А вот при хорошем руководстве, при хорошем взаимопонимании и работе друг с другом мы можем большие дела сделать, сдвинуть горы», - сказал председатель пензенского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев.
Работу по сбору гуманитарной помощи организовало пензенское отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана». Благодаря отзывчивости пензенцев, в короткий срок удалось собрать около двух тонн груза: электроприборы, садовый инвентарь, спецодежда и многое другое.
Уже 25 января гуманитарный конвой пересечет границу с Донецкой народной республикой и будет передан горловчанам.
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