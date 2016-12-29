Представители власти поздравили воспитанников сердобской школы-интерната

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29 декабря 2016, 11:51Общество
Во всех учебных заведениях Пензенской области начались праздничные елки, балы и концерты. Поздравить воспитанников сердобской школы-интерната приехали представители власти. Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин и глава администрации Сердобского района Александр Бедикин приготовили для детей новогодние подарки.
Хороводы у нарядной елки, новогодние песни и зажигательные танцы. В Сердобской школе-интернате весело провожают уходящий год и встречают 2017-ый. Воспитанники образовательного учреждения сменили учебную форму на костюмы принцесс и мушкетеров, волшебников и зверюшек. Не обошлось и без главных героев торжества - Деда Мороза, Снегурочки и петушка.
Подарки воспитанникам школы-интерната приготовил не только Дед Мороз, но и представители власти региона. Поздравить детей с Новым годом приехали председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин и глава администрации Сердобского района Александр Бедикин. Перед вручением долгожданных подарков Валерий Лидин в кругу детей подвел итоги уходящего года.
«Работа, которую мы провели в 2016 году, завершилась принятием главного важного документа о бюджете Пензенской области. Я должен сказать, что все расходы, которые касаются поддержки материнства и детства, оздоровления детей, полностью все профинансируют», - сказал Валерий Лидин.
От Законодательного Собрания региона и администрации Сердобского района ребятам подарили спортинвентарь, в котором школа нуждалась. Новые мячи, ракетки, наборы шахмат теперь позволят детям заниматься спортом чаще. Конечно, никто в этот день не остался без сладостей и мягких игрушек.
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