Представители Росгвардии в Пензе поздравили ветеранов в отставке

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30 декабря 2016, 19:33Общество
В канун Нового года начальник управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов поздравил ветеранов в отставке.
Одним из первых, к кому пришел в гости глава ведомства, стал полковник милиции в отставке Николай Прохоров. Вместе они вспомнили трудовые будни, полистали памятный фотоальбом, поговорили о личном.
Всего с наступающим Новым годом представители управления Росгвардии поздравили более десяти ветеранов и вдов погибших при исполнении сотрудников.
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