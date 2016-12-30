30 декабря 2016, 19:33Общество Представители Росгвардии в Пензе поздравили ветеранов в отставке В канун Нового года начальник управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов поздравил ветеранов в отставке.

Одним из первых, к кому пришел в гости глава ведомства, стал полковник милиции в отставке Николай Прохоров. Вместе они вспомнили трудовые будни, полистали памятный фотоальбом, поговорили о личном.

Всего с наступающим Новым годом представители управления Росгвардии поздравили более десяти ветеранов и вдов погибших при исполнении сотрудников.

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