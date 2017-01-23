23 января 2017, 19:19Общество Представители Пензенской области приняли участие в съезде «Единой России» Строительство новых школ, домов культуры в селах, ремонт спортивных залов - это лишь часть проектов партии «Единая Россия», которые будут реализованы в регионах в 2017 году. О том, что инициативы поддержат на федеральном уровне, стало известно на XVI Съезде партии «Единая Россия», который завершился в Москве. В заседании приняли участие более 700 делегатов, в их числе - и представители Пензенской области.

Участники подвели итоги выборной кампании 2016-го и первых месяцев работы фракции «Единая Россия» в Госдуме, обозначили пути реализации предвыборной программы партии и послания президента.

На XVI съезде партии «Единая Россия» с докладом выступил председатель партии Дмитрий Медведев. Участие в двухдневном форуме в Москве приняли представители Пензенского региона.



«Единая Россия» несет ответственность и, конечно, члены партии в своей работе должны быть открыты и больше встречаться с людьми, быть во дворах, населенных пунктах. Не там, где уже что-то сделано, где хорошо, а идти, где проблемы, которые волнуют граждан», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Качество жизни - это главная оценка государства. А потому в приоритете у партийцев - проекты, которые находят живой отклик у населения. В Пензенском регионе в 2017 году начнется строительство нескольких школ. Это станет возможно благодаря проекту «Новая школа».

Еще несколько партийных проектов реализуют в сфере культуры. Продолжится ремонт спортивных залов в сельских школах, возведение новых оздоровительных объектов. Федеральную поддержку получила принятая несколько лет назад в регионе программа по благоустройству дворовых территорий.



«Для Пензенской области сегодня заложено 272 миллиона рублей, чтобы проект «Наш двор» был реализован в 2017 году и в Пензе, и в городах области», - сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.



На дискуссионных площадках подняли вопросы медицинского обслуживания в регионах, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы. Каждая тема соответствовала предвыборным тезисам партии «Единая Россия», принятым по обращениям граждан.



«Заговорили об экономике по-другому, сельское хозяйство оказалось драйвером в развитии, это признали все. Все-таки Пензенская область - и промышленная, и аграрная. И для нас, аграрников, тоже важно, что это приоритет у партии, у правительства», - подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Иван Фирюлин.

«Выделяются новые приоритеты, потому что, как бы не говорили, развитие бизнеса, экономики - тот базис, на котором будет строиться будущее развитие», - отметил депутат Государственной Думы РФ Сергей Есяков.

В состав Генерального совета «Единой России» от Пензенской области вошел председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии Валерий Лидин. Он подчеркнул, что на областном уровне партийные проекты, получившие одобрение и поддержку избирателей, будут приоритетными направлениями в деятельности депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании региона.

Общество

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