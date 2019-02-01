Представители Пензенского землячества оценили музей спорта

Представители Пензенского землячества в Москве и Московской области увидели историю развития спорта в регионе. Для них провели экскурсию по музею спорта, который открылся во дворце единоборств «Воейков» в конце 2018 года.

На музейных стендах расположилась ни одна сотня экспонатов, среди которых - спортивные снаряды, форма, кубки и медали пензенских атлетов. По словам самих представителей землячества, они постоянно следят за успехами спортсменов, а также держат контакт с теми, кто перебрался в столицу. Кроме того, им самим не чужды занятия спортом.

«Я родился в деревне, когда приехал в Москву, поступил в академию, занимался многими видами спорта - стрельбой, получил первый разряд, вольной борьбой. То, что сейчас вижу в Пензенской области, - великолепно и достойно похвалы. Можно гордиться таким музеем», - сказал заместитель председателя правления Пензенского землячества в Москве и Московской области Рашит Ижбердиев.

Также представители землячества увидели экспозицию, посвященную истории российского футбола, которую в Пензу привезли из Государственного музея спорта.