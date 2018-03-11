В Пензе сотрудники ГИБДД недовольны качеством уборки дорог

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общероссийского народного фронта выявили недостатки содержания пензенских улиц и автодорог.

По мнению экспертов, улично-дорожная сеть в Пензе заслуживает неудовлетворительной оценки. По результатам проверки к должностным и юридическим лицам будут приняты меры административного воздействия.

«Как обычно, выявлены основные нарушения - заужение проезжей части, тротуары, которые покрыты льдом, хотя прошло уже достаточное количество времени», - рассказал эксперт пензенского регионального штаба Общероссийского народного фронта Вадим Матюшин.

«За истекший период 2018 года к административной ответственности привлечено два юридических и два должностных лица, кроме того, за невыполнение предписаний привлечено 11 юридических лиц», - прокомментировал начальник отдела ГИБДД УМВД России Павел Рудняев.

Всего в 2018 году за нарушение правил содержания и обустройства дорог в зимний период госавтоинспекторы выдали юридическим лицам 61 предписание.