Представители 36 духовных учреждений привезли в Пензу лучшие практики

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05 ноября 2019, 19:14Образование
В Пензе стартовала третья международная научно-педагогическая конференция «Христианство и педагогика: история и современность» (0+). Она проходит на базе Пензенской духовной семинарии. За новыми знаниями приехали - представители 36 учреждений, в том числе - из Греции и Австралии.
Для участников третьей международной научно-практической конференции знакомство с деятельностью учебного заведения началось с небольшой библиотеки и скромного хранилища. Современные издания и старинные книги - всем этим активно пользуются ученики и преподаватели, включая в образовательный процесс и современные технологии.
На открытии конференции говорили о новых методиках и формах обучения. В этот раз участники секций готовы обсуждать не только вопросы веры. Гости - руководители и преподаватели духовных учебных заведений привезли в Пензу свои лучшие практики.
«В последнее время в среднем и в высшем образовании очень активно преподается церковнославянский язык. Это очень отрадно, но и одновременно ответственно. Нужно разрабатывать новые методики и учебники. Для наших студентов он сложнее, чем для ваших, но мы идем к нему через логику древнегреческого языка», - рассказала доцент Афинского национального университета имени Иоанна Каподистрии Татьяна Борисова.
Большая часть вопросов конференции касается технической стороны преподавания в семинариях и духовных учреждениях. Такая повестка выбрана неслучайно: остаются десятки вопросов, вызывающих трудности. Например, какие требования законодательство предъявляет к кадрам, сколько существует моделей взаимодействия педагогических и научных школ, как совместить церковную программу обучения с общеобразовательной.
«Среди духовных образовательных учреждений не было такого единодушия в этом подходе. Многие боялись, что рамки стандарта не дадут возможность сохранить нашу специфику подготовки священнослужителей, но спустя десять лет могу сказать, что нынешние стандарты уже намного больше ее сохраняют», - сказал первый заместитель председателя учебного комитета Русской православной церкви Михаил Вахрушев.
Секции будут работать в течение двух дней. Ожидается, что 6 ноября спикеры обсудят вопросы работы номинационной комиссии учебного комитета, а также проведут круглый стол на тему процедуры государственной аккредитации духовных учреждений.
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