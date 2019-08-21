Представитель Минпросвещения оценила пензенский педагогический форум

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21 августа 2019, 19:14Общество
В киноконцертном зале «Пенза» собрались лучшие учителя и работники системы образования области в рамках ежегодного педагогического форума. Торжественному открытию предшествовала работа творческих площадок. На них образовательные организации представили свои проекты. Вклад пензенских учителей в общее дело образования оценили столичные эксперты.
Традиционная выставка с лучшими образцами совместного творчества педагогов и их детей. Экспонатов много, поэтому заняли и первый, и второй этажи киноконцертного зала. Представители гимназии №1 Пензы продемонстрировали так называемую спилс-карту [набор магнитных элементов в форме территориальных единиц государств и регионов] с изображенным на ней административным устройством Пензенской области.
«Она представляет собой игру-пазл, которую можно собирать и крепить как магнит, например, на холодильник», - объяснила библиотекарь гимназии №1 им. Белинского Пензы Ольга Викторова.
Вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым представленные проекты и образцы детского творчества просмотрела гостья из Москвы, представитель Министерства просвещения России Елена Смирнова.
«Большое спасибо за то, что вы так вовлечены в работу по нацпроектам. Очень приятно было видеть достижения творческих коллективов, домов творчества, это помогает развить у наших детей креативное мышление», - сказала она.
Современная материально-техническая база образовательных организаций должна способствовать развитию мышления, физической формы и нравственных качеств. Это не раз во время выступления подчеркивал губернатор. Пензенский регион - в числе тех, где активно участвуют в объявленном президентом национальном проекте «Образование».
«Главная задача - чтобы все школьники, живущие в городах и селах, получили качественное образование, которое является основой развития общества. Для региона, где каждая третья школа - сельская, это очень важный момент», - отметил Иван Белозерцев.
За последние три года в области прошла реконструкция в 160 организациях общего образования. В 2019-м капитальный ремонт пройдет в 17 детсадах. В ближайшие три года в региональную программу по улучшению школьной инфраструктуры вложат еще 1 миллиард 300 миллионов рублей.
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