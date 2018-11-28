Председателем жюри фестиваля «Мужская роль» будет Евгений Редько

В Пензе готовятся к открытию российского кинофестиваля «Мужская роль» (18+) имени Ивана Мозжухина. В 2018 году он будет 11-м по счету. Как всегда, организаторы обещают много сюрпризов. Официальное открытие пройдет 30 ноября, а днем ранее, в четверг, состоится предпоказ фестиваля.

XI открытый российский кинофестиваль «Мужская роль» будет ярким, и, конечно, непохожим на предыдущие.

«За это время он стал брендовым мероприятием регион. В 2017 году его посетили более 5000 человек, это говорит о том, что нему есть немалый интерес. Все представленные фильмы, это маленькие шедевры современного российского кинематографа», - отметила министр культуры Пензенской области Татьяна Курдова.

Первый показ состоится 29 ноября в 14.00 в пензенском художественном училище. Фестиваль стартует с фильма Маргариты Куклиной «Юл Бриннер: Душа Бродяги» (12+). Официальное открытие пройдет в 20 ноября в 18.30 в киноконцертном зале «Пенза». Там покажут художественный фильм «История одного назначения» (12+) режиссера Авдотьи Смирновой.

Всего в 2018-м будет шесть основных показов самых лучших российских фильмов этого года. В их числе - «Облепиховое лето» (12+), где главную роль сыграл известный актер Андрей Мерзликин, «Вечная жизнь Александра Христофорова» (12+), с Алексеем Гуськовым. У гостей фестиваля появится уникальная возможность одними из первых увидеть фильм «Ван Гоги»(18+) - он выйдет в прокат только в 2019 году. Все эти кинокартины отбирали эксперты отечественного кинематографа. Кстати, впервые на этом фестивале оценивать работы будет профессиональное жюри.

«Среди них - известный кинокритик Леонид Павлючик, который практически все эти годы помогает организовать программу и всегда сообщает о новых фильмах, которые подойдут для фестиваля. Лариса Садилова - это, в первую очередь, актриса, ученица Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, а еще талантливый режиссер, она снимает кино на остросоциальные темы. Председателем жюри будет Евгений Николаевич Редько - Народный артист России», - рассказала президент кинофестиваля Светлана Старостина.

Специальный гость 2018 года - советский и российский актер театра и кино, Народный артист Российской Федерации Юрий Владимирович Назаров. Он известен своими ролями в таких картинах, как «Маленькая вера» (18+), «Горячий снег» (12+), «Земля Санникова» (0+). 2 декабря на закрытии кинофестиваля он проведет творческий вечер (18+).

Кроме того, гостей фестиваля ждут различные интерактивные площадки, выставки картин, тематические фотозоны, а также выступления известных пензенских музыкантов.