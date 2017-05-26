28 мая 2017, 15:36Общество Председатель молодежного парламента приняла участие в праймериз «ЕР» 28 мая председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Наталья Назарова приняла участие в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты парламента.

Наталья Назарова сама является участником предварительного голосования. Она отметила, что крайне важно проводить такую процедуру.

«Я участвую в предварительном голосовании для того, чтобы голос молодежи был сильнее слышен на региональном уровне. Мы уже видим первые результаты. Во время участия в дебатах и проведения встреч с избирателями у нас появилась возможность пообщаться со многими учителями, директорами школ, руководителями и сотрудниками предприятий, а главное, мы нашли среди них партнеров», - подчеркнула она.

Явка избирателей в Пензенской области по состоянию на 14.00 составила 8%.

Общество

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Источник фотографии: http://penza.er.ru/news/2017/5/28/natalya-nazarova-uchastie-v-predvaritelnom-golosovanii-pomogaet-realizovat-plany/