Председатель молодежного парламента приняла участие в праймериз «ЕР»

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28 мая 2017, 15:36Общество
28 мая председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Наталья Назарова приняла участие в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты парламента.
Наталья Назарова сама является участником предварительного голосования. Она отметила, что крайне важно проводить такую процедуру.
«Я участвую в предварительном голосовании для того, чтобы голос молодежи был сильнее слышен на региональном уровне. Мы уже видим первые результаты. Во время участия в дебатах и проведения встреч с избирателями у нас появилась возможность пообщаться со многими учителями, директорами школ, руководителями и сотрудниками предприятий, а главное, мы нашли среди них партнеров», - подчеркнула она.
Явка избирателей в Пензенской области по состоянию на 14.00 составила 8%.
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