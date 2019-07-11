Председатель комитета СовФеда оценил благоустройство Пензы

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11 июля 2019, 13:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 11 июля пообщался с председателем комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона.
Вячеслав Тимченко дал высоко оценил реализацию национального проекта «Комфортная городская среда» в Пензе, сообщили в пресс-центре регионального правительства. Сенатор подчеркнул, что город – хороший и чистый
«Вкладываем собственные деньги, получаем федеральную поддержку на создание комфортной среды», - ответил Иван Белозерцев.
Глава региона добавил, что благоустройство городского пространства ведется на протяжении многих лет. На развитие внутридворовых территорий в областном центре выделяются деньги уже примерно 15 лет.
«Депутаты работают в связке с главами районов, идут во дворы, встречаются с людьми и совместно решают, где и какую работу надо провести – где поставить детскую площадку, где сделать парковку», - подытожил губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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