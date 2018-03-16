16 марта 2018, 16:36Общество

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к пензенцам

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился к жителям Пензы с просьбой придти на выборы президента.

«Участие в выборах - многое значит, я прошу вас найти возможность придти на избирательный участок и проголосовать. От вашего выбора зависит будущее страны», - сказал Вячеслав Володин, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: Пресс-служба Государственной Думы http://www.duma.gov.ru/photos/general/2017-02-02-g-volgograd-vystuplenie-predsedatelya-gosudarstvennoy-dumy-vyacheslava-volodina-na-prazdn/#photo1

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