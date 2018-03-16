Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к пензенцам

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился к жителям Пензы с просьбой придти на выборы президента.

«Участие в выборах - многое значит, я прошу вас найти возможность придти на избирательный участок и проголосовать. От вашего выбора зависит будущее страны», - сказал Вячеслав Володин, пишет ИА «Пенза-Пресс».