Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к пензенцам

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16 марта 2018, 16:36Общество
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился к жителям Пензы с просьбой придти на выборы президента.
«Участие в выборах - многое значит, я прошу вас найти возможность придти на избирательный участок и проголосовать. От вашего выбора зависит будущее страны», - сказал Вячеслав Володин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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