Православным пензенцам на Радоницу советуют посетить храмы

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25 апреля 2017, 11:46Общество
25 апреля православные пензенцы празднуют Радоницу - день, когда принято делиться радостью Воскресения Христова с теми, кто уже покинул этот мир.
В особый день поминовения усопших после Светлой Пасхи родственникам не полагается унывать и печалиться об умерших родных, скорее нужно радоваться их рождению в жизни вечной. На Радоницу принято наводить порядок на могилах близких. Однако прежде священнослужители советуют посетить храм и перед началом службы подать записку об упокоении для более правильного поминания усопшего.
«Радоница - от слова «радость». Как раз радость о Христе Воскресшем, о том, что мы так же со Христом воскреснем в этих нетленных телах и будем царствовать с ним вечно. Самое главное в этот праздник - прийти в храм. То, что мы можем дать нашим родственникам умершим - это молитва», - сказал клирик Успенского кафедрального собора Алексей Сергеев.
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