Православных пензенцев приглашают на молебен в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в храмах Пензенской области пройдут богослужения (0+).

Верующие смогут помолиться, поблагодарить Бога за прожитый год и испросить благословения на год грядущий, отметили в пресс-службе Пензенской епархии.

Расписание:

Кроме того, 31 декабря в Успенском кафедральном соборе Пензы пройдет молебен на Новолетие, который совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Начало - в 17.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».