Православных пензенцев приглашают на молебен в новогоднюю ночь

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28 декабря 2018, 17:08Общество
В ночь с 31 декабря на 1 января в храмах Пензенской области пройдут богослужения (0+).
Верующие смогут помолиться, поблагодарить Бога за прожитый год и испросить благословения на год грядущий, отметили в пресс-службе Пензенской епархии.
Расписание:
Кроме того, 31 декабря в Успенском кафедральном соборе Пензы пройдет молебен на Новолетие, который совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Начало - в 17.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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