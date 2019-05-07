Православные пензенцы отметили Радоницу

7 мая миллионы православных верующих отмечают Радоницу. Это день особого всецерковного поминовения усопших. Тысячи пензенцев с раннего утра отправились на кладбища, чтобы поделиться пасхальной радостью с усопшими. Для людей организовали несколько специальных маршрутов.

На Радоницу десятки горожан собрались на остановке у станции «Пенза-1». Люди ждали дополнительный общественный транспорт, чтобы попасть к могилам близких, похороненных на Восточном кладбище.

«Писали, что будет 12 автобусов ходить. Думаем, что не будет большой очереди. Мы - пожилые люди, нам надо с местами, стоять трудно», - сказала жительница Пензы Вера.

То ли по незнанию, то ли с умыслом, но часть пензенцев предпочли специальным автобусам маршрутки, следующие в Чемодановку.

Многие сделали выбор в пользу личного транспорта. Машинами была заставлена вся территория у Новозападного кладбища. Хотя в эту часть города добраться было проще всего. Туда ходят не только автобусы и маршрутки, но и троллейбусы.

Радоница является самых главным в году днем поминовения усопших. На Светлой седмице верующие радовались Воскресению Христову. На Радоницу они вспоминают усопших и мысленно делятся с ними этой светлой радостью. В этот день принято молиться о душах умерших родных и близких и посещать их могилы.

«Царствие небесное маме с папой, пусть земля им будет пухом. Я их очень любила. Посещаю каждый праздник, ни разу не пропустила», - сказала жительница Пензы Татьяна.

«Говорят, что мертвые встречают людей у ворот на кладбища. Когда-то у каждого закончится земной путь, поэтому считаю, что в этот день нужно обязательно отдать дань уважения всем усопшим. Помянуть не только родных, но и, наверное, всем пожелать Царствия небесного», - отметила жительница Пензы Ирина Федотова.

Кстати, церковь не одобряет народную традицию закусывать на кладбище, это лучше делать дома во время поминальной трапезы. Особенно отрицательно священники относятся к языческому обычаю оставлять на могилах усопших рюмку? накрытую хлебом, яйца, конфеты и другие продукты. Гораздо лучше в этот день накормить нуждающихся, а для усопших будет «хлебом» молитва и память близких.