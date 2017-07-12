Православные пензенцы отмечают День Петра и Павла

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12 июля 2017, 14:11Общество
12 июля православные пензенцы отмечают праздник святых апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост.
В Петропавловском храме в Арбекове митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отслужил молебен. После пензенцы прошли крестным ходом вокруг церкви.
Во время проповеди владыка поздравил прихожан с праздником и пожелал верующим счастья, здоровья и душевного покоя.
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