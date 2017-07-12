12 июля 2017, 14:11Общество Православные пензенцы отмечают День Петра и Павла 12 июля православные пензенцы отмечают праздник святых апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост.

В Петропавловском храме в Арбекове митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отслужил молебен. После пензенцы прошли крестным ходом вокруг церкви.

Во время проповеди владыка поздравил прихожан с праздником и пожелал верующим счастья, здоровья и душевного покоя.

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