Пензенцы готовятся к Страстной неделе

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09 апреля 2017, 12:00Общество
Для православных верующих 10 апреля начнется Страстная неделя, или Седмица. Это последняя неделя великого поста.
В дни Страстной Седмицы христиане вспоминают евангельские события. В последние шесть дней перед Пасхой христиане соблюдают строгий пост.
Страстная неделя завершится главным христианским праздником - Пасхой. В этом году ее отмечают 16 апреля.
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