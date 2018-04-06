Православные пензенцы готовятся к Пасхе

Яйца, творог и сухофрукты в предпасхальные дни, пожалуй, самые популярные продукты у пензенцев. На прилавках магазинов и рынков они долго не залеживаются. Горожане спешат подготовить к большому празднику стол с угощениями.

Конечно, самым большим спросом пользуются яйца, больше белые, потому что их проще красить. В страстные пятницу и субботу у продавца с 20-летним стажем Лидии Пятайкиной в день могут раскупить до 40 коробок яиц, это больше 12000 штук. Несмотря на ажиотаж, цены не взвинчивают. Как и каждый год, удорожание на несколько рублей происходит задолго до волны спроса.

«Хозяин прибавил себе рубля три-четыре, и за счет объема получается какая-то прибыль. На фабриках цены поднимают, ну и мы соответственно», - рассказала она.

Для удобства по соседству - украшения для пасхальных яиц. Многие их не красят, а используют разнообразные наклейки. Цены на ярмарке на творог и творожную массу начинаются от 100 рублей за килограмм. Чтобы приготовить «пасху», одни покупают ингредиенты, другие предпочитают готовый продукт. Так даже дешевле.

«Каждая хозяйка сама решает. Вот бабушка, неужели она будет целую «пасху» делать? 100 рублей отдала и купила», - сказала продавец Людмила Арбекова.

Еще на ярмарке хорошо расходятся конфеты, вместе с яйцами их будут раздавать в воскресное утро. Куличи тем более раскупаются на «ура».

Люди - в ожидании праздника. К нему, кроме стола, осталось подготовить квартиру, провести уборку. И тогда останется только дождаться воскресенья, чтобы сказать своим близким «Христос воскрес» и услышать в ответ - «Воистину воскрес».