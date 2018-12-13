Правительство и промышленники договорились о продолжении сотрудничества

Правительство Пензенской области и 12 предприятий региона продолжат сотрудничать. Декларацию, закрепляющую взаимодействие, подписали 13 декабря в Торгово-промышленной палате на заседании Ассоциации промышленников.

Документ предполагает совместные меры по созданию рабочих мест, по своевременной выплате зарплаты, привлечению инвестиций и т.д.

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил руководство и коллективы предприятий за уже достигнутые успехи и отметил, что индекс промышленного производства в регионе по итогам 10 месяцев вырос на 3%. По этому показателю регион опережает Татарстан, Пермский край, Самарскую и Оренбургскую области, сообщает пресс-центр облправительства.

Объемы инвестиций в реализацию проектов промышленных компаний области достигают 1,5 млрд рублей. Помимо этого, предприятиям с импортозамещающими проектами оказывается дополнительная поддержка.

«Два года работы по декларации положительно отразились на развитии промышленности и всей экономики, а главное - на уровне жизни людей. Зарплата специалистов промышленного комплекса достиг более 30 тысяч рублей», - сказал Иван Белозерцев и добавил, что готов лично поддерживать предприятия, сопровождать проекты, пишет ИА «Пенза-Пресс».