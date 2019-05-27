Праймериз «Единой России» прошел в Пензе на 50 счетных участках

Жителям Пензы представилась возможность стать участниками важного мероприятия. Состоялось предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты городской Думы от партии власти. Оно прошло на 50 счетных участках.

Можно отдать свой голос сразу за несколько кандидатов. Такова особенность предварительного голосования. На стендах счетных участков поместили фотографии претендентов на депутатские кресла в Пензенской городской Думе и краткие биографии.

«Это важно, потому что когда мы приходим, то можем узнать, за кого голосовать. Выбираем для себя, поэтому не поучится тыкать наугад», - отметил участник предварительного голосования Александр Селюков.

В праймериз участвуют 163 претендента в кандидаты. До этого все они прошли дебаты. Каждый высказал свое видение решение проблем, которые волнуют избирателей. Кроме того, прошли встречи с жителями города в округах.

«Несмотря на то, что сегодня работаю, сочла необходимым зайти проголосовать за будущего кандидата, потому что от этого зависит будущее города, нас и наших детей», - сказала участница предварительного голосования Светлана Маматова.

Уже с утра на счетных участках выстроились очереди пензенцев, желающих выразить свою позицию. По итогам рейтингового голосования партия власти будет выдвигать своих кандидатов в депутаты городской Думы. Среди тех, кто пришел на участок одним из первых, был председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«Я благодарен сегодняшним избирателям за их гражданскую позицию, за ответственный подход к этому важному политическому мероприятию. Уверен, что вместе мы выберем самых достойных депутатов Гордумы», - сказал он.

Партия власти - единственная в стране, которая определяет своих кандидатов в депутаты путем предварительного голосования. Сами выборы в Пензенскую городскую Думу состоятся 8 сентября.