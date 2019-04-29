Пожилым пензенцам рассказали, когда они получат пенсию в праздники

В Пензенской области в майские праздники изменится график выдачи пенсий.

Так, доставка будет осуществляться по графику работы почты в районе проживания получателя пенсии:

- за 5 и 6 мая – 2, 3, 4, 6 мая;

- за 7 мая – 2, 4, 6 мая;

- за 8 и 9 мая – 4, 6, 8 мая;

- за 10 мая – 4, 6, 8, 10 мая;

- за 11 и 12 мая – 8,10, 11 мая;

- за 13 мая – 10, 11, 13 мая.

С 14 мая пенсии будут выдавать по стандартному графику.

Выплаты отделением Пенсионного фонда России по области будут осуществляться:

- 29 апреля – за период с 5 по 6 мая;

- 6 мая – за период с 7 по 9 мая;

- 8 мая – за период с 10 по 13 мая.

«Деньги на выплату пенсий в кредитные организации будут перечислены своевременно. Зачисление на счета получателей осуществляется не позднее следующего банковского дня», - добавили в пресс-службе регионального отделения ПФР, пишет ИА «Пенза-Пресс».