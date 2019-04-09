Пожилого саратовца привязали к дереву и увезли его авто в Пензу

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09 апреля 2019, 16:07Криминал
Злоумышленники ограбили 60-летнего жителя Саратовской области, отобрали его машину и уехали на ней в Пензу.
8 апреля в полицию обратился пожилой мужчина, он рассказал, что выпивал в баре у леса в компании двух неизвестных парней. После они начали избивать его, привязали его к дереву, ограбили, сели в Renault Logan, который принадлежит пенсионеру, и уехали, сообщает ИА «Регион 64» со ссылкой на пресс-сслужбу управления МВД по Саратовской области.
Полицейские нашли злоумышленников в Пензе. Ими оказались 26-летний саратовец, который несколько раз был судим, и его несовершеннолетний приятель. Изъять похищенное у молодых людей удалось частично, так как золото они сдали в ломбард.
Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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