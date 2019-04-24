Пожилая пензячка оказалась в плену собственного погреба

24 апреля в Пензе в гараже на улице Мира пенсионерка спустилась в погреб, но выбраться она не смогла.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, в 8.52 мимо гаража проходил мужчина, он вызвал на помощь пенсионерке специалистов.

Спасатели прибыли на место происшествия, спустили в погреб и помогли женщине выбраться. Пензячку пришлось транспортировать в машину скорой помощи, где ее осмотрели медики, пишет ИА «Пенза-Пресс».