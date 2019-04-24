24 апреля 2019, 17:59Общество

Пожилая пензячка оказалась в плену собственного погреба

24 апреля в Пензе в гараже на улице Мира пенсионерка спустилась в погреб, но выбраться она не смогла.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, в 8.52 мимо гаража проходил мужчина, он вызвал на помощь пенсионерке специалистов.

Спасатели прибыли на место происшествия, спустили в погреб и помогли женщине выбраться. Пензячку пришлось транспортировать в машину скорой помощи, где ее осмотрели медики, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/04/24/12213409

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