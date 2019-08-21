Пожарные тушат огонь, вспыхнувший на предприятии в Арбеково

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21 августа 2019, 13:04Происшествия
В Сети появилась информация о пожаре в микрорайоне Арбеково города Пензы. Журналисты информагентства выяснили источник темного дыма, запечатленного очевидцем.
Снимки опубликовали в одной из групп соцсети «ВКонтакте» 21 августа в 10.49, подписав их лаконично: «Что-то горит в Арбеково».
По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МЧС Анны Шупиловой, возгорание произошло на проспекте Победы, информация о нем поступила спецслужбам в 11-м часу.
«Загорелась вентиляционная шахта на предприятии, площадь небольшая. В настоящее время огонь локализован, работают пожарно-спасательные подразделения. Пострадавших нет», - рассказала она.
В управлении МЧС призывают пензенцев не забывать о правилах безопасности в обращении с огнем. Известно, что около трети возгораний происходит из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования. О том, чем может быть опасна старая электропроводка в домах, можно почитать здесь.
По всем вопросам, связанными с пожарной безопасностью, следует обращаться на телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области: 68-11-12, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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