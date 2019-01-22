Пожарная машина застряла в сугробе на пути к горящему дому в Заре

В пензенском поселке Заря загорелся жилой дом из пеноблоков. В Сети появились интересные подробности, связанные со случившимся.

По данным пресс-службы Пензенского пожарно-спасательного центра, дом загорелся на улице Зеленая Горка 21 января в 12.45. Площадь возгорания составила 70 кв. метров. Пострадавших в пожаре нет.

В группе «Привет, сейчас, Пенза» пользователь разместил снимки с места происшествия. По его словам, спецмашина не смогла проехать к полыхающему строению. На фото видно, как автомобиль завалился набок в сугроб, пишет ИА «Пенза-Пресс».