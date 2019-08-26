Пожар в селе Засечное тушили несколько часов – соцсети

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26 августа 2019, 16:38Происшествия
Утром 26 августа в Пензенском районе загорелся частный жилой дом. Фото с места происшествия появились в Сети.
«Село Засечное. Произошло короткое замыкание на мансарде, и начался пожар! Тушили около четырех часов», - написала подписчица группы соцсети «ВКонтакте».
Также она разместила снимки с места событий. На них видны открытый огонь и большие клубы дыма, исходящие от строения.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 7:16. На место выехали 14 человек личного состава и пять единиц техники. Огонь охватил 120 кв. м мансарды двухэтажного жилого дома. Погибших и пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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