Пожар в селе Засечное тушили несколько часов – соцсети

Утром 26 августа в Пензенском районе загорелся частный жилой дом. Фото с места происшествия появились в Сети.

«Село Засечное. Произошло короткое замыкание на мансарде, и начался пожар! Тушили около четырех часов», - написала подписчица группы соцсети «ВКонтакте».

Также она разместила снимки с места событий. На них видны открытый огонь и большие клубы дыма, исходящие от строения.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 7:16. На место выехали 14 человек личного состава и пять единиц техники. Огонь охватил 120 кв. м мансарды двухэтажного жилого дома. Погибших и пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».