Пожар в Пензенской области тушили 17 человек

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28 июня 2017, 13:01Происшествия
В городе Нижний Ломов Пензенской области загорелось административное здание.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, в административном здании на улице Крылова вспыхнуло бытовое помещение, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
В огне никто не пострадал. К тушению пожара привлекались 17 человек и четыре единицы спецтехники.
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