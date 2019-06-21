Пожар в Константиновке охватил около двух гектаров поля

Несколько десятков пожаров в сутки. В преддверии выходных сотрудники МЧС просят жителей Пензенской области быть бдительными и предупреждают, что сейчас в регионе установлен чрезвычайный режим пожарной опасности. Причина - высокая температура воздуха и сухая погода. С начала месяца произошло уже около 300 природных пожаров. Так, только в селе Константиновка Пензенского района с апреля сухая трава загоралась четыре раза. На этот раз огонь охватил около двух гектаров поля.

Возле села Константиновка в Пензенском районе было сразу несколько очагов возгорания - в поле, в овраге и в лесопосадках. Местным жителям повезло: огонь был слишком далеко от их дворов. Однако последствия были бы серьезнее, если бы вовремя не вызвали пожарных.

Борьба спасателей с огнем длилась больше четырех часов. Когда пламя удавалось потушить в одном месте, сухая трава могла загореться за несколько километров сразу в нескольких точках. Пожарные работали по всему периметру.

Причину выяснить практически невозможно, но предположительных вариантов - не так много. Кто-то мог бросить непотушенный окурок, а возможно, трава воспламенилась от стекла, на которое попал солнечный свет. Дело в том, что в овраге было много мусора. По данным регионального управления МЧС, таких случаев - сотни. Только за сутки в Пензенской области возникает от 15 до 30 пожаров на полях и в лесах.

«На территории города действует пятый класс пожарной опасности, а практически во всех остальных районах - четвертый. Обращаемся к жителям с просьбой ни в коем случае не бросать спички, окурки, не баловаться с огнем, чтобы избежать таких печальных последствий, которые произошли на поле в Константиновке», - сказала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Пока, по прогнозам, режим чрезвычайной пожарной опасности в регионе продлится до середины следующей недели. Затем синоптики обещают похолодание и дожди.