Пожар в Колышлее унес жизнь мужчины

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20 декабря 2017, 11:39Происшествия
В Колышлейском районе Пензенской области произошел пожар.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в рабочем поселке Колышлей на улице Пензенской 19 декабря в 20.01 загорелась квартира. В результате огонь уничтожил одну комнату. В пожаре погиб 46-летний мужчина.
Чтобы потушить огонь, потребовалась помощь шести сотрудников МЧС и двух единиц спецтехники.
Причины возгорания выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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