20 декабря 2017, 11:39Происшествия Пожар в Колышлее унес жизнь мужчины В Колышлейском районе Пензенской области произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в рабочем поселке Колышлей на улице Пензенской 19 декабря в 20.01 загорелась квартира. В результате огонь уничтожил одну комнату. В пожаре погиб 46-летний мужчина.

Чтобы потушить огонь, потребовалась помощь шести сотрудников МЧС и двух единиц спецтехники.

Причины возгорания выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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