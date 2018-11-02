Пожар в Каменском районе унес жизни двоих детей и мужчины

В городе Каменка Пензенской области случилось чрезвычайное происшествие: погибли три человека, в том числе - двое детей. В ночь на 2 ноября там сгорел кирпичный жилой дом. В причинах пожарах пока разбираются эксперты МЧС.

Пожар унес жизни 40 -летнего мужчины и двух детей - мальчиков 10 и 13 лет. Дом полностью выгорел изнутри, из вещей там ничего не осталось. Огонь немного захватил сарай, но садовые инструменты, санки и, по счастливой случайности, баллон с пропаном остались нетронутыми. Невредим и велосипед, на котором гоняли погибшие ребята.

Возгорание произошло во втором часу ночи. Дом - небольшой, поэтому помещение, площадью всего 80 квадратных метров, пламя охватило за считанные секунды. Первыми пожар увидели соседи.

«Встала в туалет, потом легла, смотрю, зарево красное. В окно гляжу, а там пламя, потом щелканье услышала. Затем приехали пожарные, милиция и скорая», - рассказала жительница Каменки Любовь Фролова.

Сотрудники МЧС приехали за считанные минуты. В ликвидации огня участвовали восемь человек личного состава и четыре единицы техники.

«К месту возгорания были направлены сотрудники подразделения пожарно-спасательной части №28. Было установлено, что открытым огнем горят внутренние помещения дома, также идет дым из-под кровли здания, после чего пожарные незамедлительно приступили к тушению. Тела погибших были обнаружены после ликвидации возгорания, при проливке и разборке конструкций», - прокомментировал начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

По словам местных, в доме проживали четверо. Мама погибших мальчиков жива, в ночь пожара она была на смене, работала диспетчером такси. Жили не богато - это стало видно сразу. В сгоревшем доме - минимум мебели: кровать, шкаф, тумбочка, да и только. Соседи говорят, что в доме даже не было отопления. Причем, жилье семья снимала, переехали туда летом.

Причины возгорания еще предстоит установить экспертам. По предварительным данным, все дело - в неисправности электропроводки.