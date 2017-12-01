Пожар в Каменском районе тушили 11 огнеборцев

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01 декабря 2017, 10:07Происшествия
В Каменском районе Пензенской области утром вспыхнул пожар.
Огонь разгорелся в шесть утра на улице Набережной в селе Головинщино. Сгорела кровля, выгорело внутри срубового дома, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Обошлось без пострадавших. К устранению последствий привлекали 11 человек и три единицы спецтехники. Причины возгорания выясняют специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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