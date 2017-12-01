01 декабря 2017, 10:07Происшествия Пожар в Каменском районе тушили 11 огнеборцев В Каменском районе Пензенской области утром вспыхнул пожар.

Огонь разгорелся в шесть утра на улице Набережной в селе Головинщино. Сгорела кровля, выгорело внутри срубового дома, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Обошлось без пострадавших. К устранению последствий привлекали 11 человек и три единицы спецтехники. Причины возгорания выясняют специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 72