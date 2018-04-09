Пожар уничтожил третий этаж дома на ул. Володарского

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09 апреля 2018, 09:31Происшествия
В центре Пензы произошел пожар в трехэтажном доме.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, информация о возгорании на улице Володарского на пульт дежурного поступила 8 апреля в 16.50. В результате пожара сгорела кровля по всей площади дома, крытого шифером, а также весь третий этаж. В ведомстве отметили, что дом был расселен. Сведений о пострадавших нет.
Огонь тушили 17 сотрудников МЧС с помощью пяти спецмашин.
В Сети появились фотографии с места происшествия.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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