Пожар уничтожил третий этаж дома на ул. Володарского

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, информация о возгорании на улице Володарского на пульт дежурного поступила 8 апреля в 16.50. В результате пожара сгорела кровля по всей площади дома, крытого шифером, а также весь третий этаж. В ведомстве отметили, что дом был расселен. Сведений о пострадавших нет.

Огонь тушили 17 сотрудников МЧС с помощью пяти спецмашин.

В Сети появились фотографии с места происшествия.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».