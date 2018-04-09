09 апреля 2018, 09:31Происшествия

Пожар уничтожил третий этаж дома на ул. Володарского

В центре Пензы произошел пожар в трехэтажном доме.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, информация о возгорании на улице Володарского на пульт дежурного поступила 8 апреля в 16.50. В результате пожара сгорела кровля по всей площади дома, крытого шифером, а также весь третий этаж. В ведомстве отметили, что дом был расселен. Сведений о пострадавших нет.

Огонь тушили 17 сотрудников МЧС с помощью пяти спецмашин.

В Сети появились фотографии с места происшествия.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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