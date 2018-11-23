Пожар с двумя трупами в Пензе произошел из-за сигареты - СКР

В Пензе утром 23 ноября произошел пожар , который унес жизни двух людей. Следователи проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, около 7 часов утра на 1-м проезде Громова загорелся дом. О случившемся в дежурную часть МЧС сообщили соседи. После того, как специалисты потушили пожар, обнаружили тело 37-летней хозяйки квартиры и мертвого мужчину, личность которого еще не установили.

«Стало известно, что женщина злоупотребляла спиртным. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении», - добавили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают причины возгорания и смерти пензенцев. По результатам проверки будет принято процессуально решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».