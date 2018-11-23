Пожар с двумя трупами в Пензе произошел из-за сигареты - СКР

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23 ноября 2018, 17:08Происшествия
В Пензе утром 23 ноября произошел пожар, который унес жизни двух людей. Следователи проводят проверку.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, около 7 часов утра на 1-м проезде Громова загорелся дом. О случившемся в дежурную часть МЧС сообщили соседи. После того, как специалисты потушили пожар, обнаружили тело 37-летней хозяйки квартиры и мертвого мужчину, личность которого еще не установили.
«Стало известно, что женщина злоупотребляла спиртным. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении», - добавили в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают причины возгорания и смерти пензенцев. По результатам проверки будет принято процессуально решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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