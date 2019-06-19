Пожар на улице Совхоз-техникум едва не привел к взрыву

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19 июня 2019, 19:29Происшествия
В Пензе на улице Совхоз-техникум загорелся автомобиль одной из пензенских коммунальных организаций. Особую опасность представляли баллоны с кислородом и ацетиленом, которые находились в кузове.
Во время ЧП дорогу перекрыли машины Госавтоинспекции и пожарных. Всех, кто хотел пройти вниз по улице, немедленно останавливали. Неподалеку от колледжа управления земельными ресурсами и бизнеса загорелся автомобиль одной из пензенских коммунальных служб. Несмотря на то, что ликвидировать возгорание не составило труда, он все еще представлял опасность.
Чтобы не допустить взрыва баллонов с кислородом и ацетиленом, спасателям после ликвидации пламени еще какое-то время пришлось водой охлаждать кузов автомобиля. С чего начался пожар пока неизвестно, однако, по рассказам очевидцев, огонь был настолько сильным, что его было видно издалека.
«В 14.44 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре. Загорелся автомобиль «ГАЗель». К месту вызова были направлены три пожарных расчета, из третьей и первой спасательных частей», - прокомментировал заместитель начальника службы пожаротушения Пензы Дмитрий Тархов.
Как отмечают спасатели, никто не пострадал. В ближайшее время сотрудники главного управления МЧС по Пензенской области проведут проверку, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.
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