Пожар на улице Совхоз-техникум едва не привел к взрыву

В Пензе на улице Совхоз-техникум загорелся автомобиль одной из пензенских коммунальных организаций. Особую опасность представляли баллоны с кислородом и ацетиленом, которые находились в кузове.

Во время ЧП дорогу перекрыли машины Госавтоинспекции и пожарных. Всех, кто хотел пройти вниз по улице, немедленно останавливали. Неподалеку от колледжа управления земельными ресурсами и бизнеса загорелся автомобиль одной из пензенских коммунальных служб. Несмотря на то, что ликвидировать возгорание не составило труда, он все еще представлял опасность.

Чтобы не допустить взрыва баллонов с кислородом и ацетиленом, спасателям после ликвидации пламени еще какое-то время пришлось водой охлаждать кузов автомобиля. С чего начался пожар пока неизвестно, однако, по рассказам очевидцев, огонь был настолько сильным, что его было видно издалека.

«В 14.44 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре. Загорелся автомобиль «ГАЗель». К месту вызова были направлены три пожарных расчета, из третьей и первой спасательных частей», - прокомментировал заместитель начальника службы пожаротушения Пензы Дмитрий Тархов.

Как отмечают спасатели, никто не пострадал. В ближайшее время сотрудники главного управления МЧС по Пензенской области проведут проверку, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.