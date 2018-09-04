Появился график встреч медработников с пензенцами во дворах

В четырех районах Пензы по поручению губернатора медработники городской поликлиники проведут разъяснительную работу для местных жителей.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, пензенцы смогут задать вопросы, касающиеся электронной записи на прием, плановой госпитализации, оказания амбулаторно-поликлинической помощи, прохождения диспансеризации, вакцинации, а также другие, связанные с доступностью оказания медицинских услуг.

Для жителей Октябрьского района встреча запланирована на 5 сентября. Она состоится в 16.00 во дворе №№ 20, 24, 26, 28 ул. Рахманинова. 6 сентября в 16.00 встреча пройдет с жителями домов №№ 50, 52, 54 ул. Ульяновской.

На следующей неделе планируются встречи с жителями Ленинского района: 11 сентября - в 17.00 на ул. Карпинского, 45 и в пятницу, 14 сентября 2018 года, на ул. Вяземского, 33, так же в 17.00.

В Железнодорожном районе встречи пройдут 18 сентября во дворе домов №№ 5, 17, 17А на ул. Антонова в 17.00 и 20 сентября на ул. Кл. Цеткин, дома №№ 59, 69, 65, 63, в 17.00.

В Первомайском районе медработники будут общаться с жителями 24 сентября в 17.00 во дворе домов №№ 6, 7, 7А, 9 ул. Вадинской. 27 сентября, так же в 17.00, встреча назначена возле домов №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14 ул. Бийской.

График встреч на октябрь будет сообщен дополнительно.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».