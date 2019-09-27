Появилось видео страшной аварии в Нижнеломовском районе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 сентября 2019, 17:08Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области днем 27 сентября произошла авария. Очевидцы опубликовали в Сети видеозаписи с места происшествия.
Ролики появились в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, фуру буквально развернуло посередине дороги, а легковушку от удара частично «выбросило» в кювет. Кроме того, у иномарки снесло всю боковую часть со стороны водителя.
Напомним, авария произошла в районе 10 часов дня на трассе М-5 «Урал». Столкнулись Chevrolet Cobalt и фура. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщали, что в результате столкновения пострадали пять человек: 30-летний водитель легковушки и четыре пассажира. Всех их доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка.
Также стоит отметить, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особо внимательными. Если, находясь за рулем, почувствовали себя плохо, лучше остановиться. Особенно осторожным нужно быть в сумерки и ночью, когда видимость ограничена, пишет ИА «Пенза-Пресс».
27 сентября 2019, 19:41В Пензе чествовали работников машиностроительной отрасли
27 сентября 2019, 19:36Пензенские молодые специалисты вернулись с форума «Инженеры будущего»
27 сентября 2019, 19:31Чиновники пояснили, почему реконструкция Бакунинского моста дороже Свердловского...
27 сентября 2019, 19:28На заводе в Грабово начали выпускать емкости для хранения нефтепродуктов
27 сентября 2019, 19:23Пензенские регбисты взяли «бронзу» на международном турнире в Париже
27 сентября 2019, 19:19«Экспресс» покажет видеоверсии спектаклей «Театрального Приволжья»
27 сентября 2019, 19:16Глава города рассказал, почему у него будет два заместителя
27 сентября 2019, 19:09Пензенские пожарные приняли участие в соревнованиях «Вертикальный вызов»