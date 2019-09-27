Появилось видео страшной аварии в Нижнеломовском районе

Ролики появились в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, фуру буквально развернуло посередине дороги, а легковушку от удара частично «выбросило» в кювет. Кроме того, у иномарки снесло всю боковую часть со стороны водителя.

Напомним, авария произошла в районе 10 часов дня на трассе М-5 «Урал». Столкнулись Chevrolet Cobalt и фура. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщали, что в результате столкновения пострадали пять человек: 30-летний водитель легковушки и четыре пассажира. Всех их доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Также стоит отметить, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особо внимательными. Если, находясь за рулем, почувствовали себя плохо, лучше остановиться. Особенно осторожным нужно быть в сумерки и ночью, когда видимость ограничена, пишет ИА «Пенза-Пресс».