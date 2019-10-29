Появилось видео с места жуткого ДТП на ул. Калинина

Житель Пензы прислал в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» видеозапись с места аварии на Южной поляне.

ДТП произошло утром 29 октября на улице Калинина. Столкнулись машина с логотипом «Яндекс.Такси» и ИЖ-2715. Судя по видео, у машин сильно разбиты капоты. У отечественного фургона передняя часть буквально вошла в кабину, разбив лобовое стекло.

Есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальной информации об аварии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, ранее об этом происшествии сообщали пользователи Сети. Они уточняли, что машины столкнулись примерно в 8:20.