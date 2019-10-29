Появилось видео с места жуткого ДТП на ул. Калинина

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29 октября 2019, 16:24Происшествия
Житель Пензы прислал в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» видеозапись с места аварии на Южной поляне.
ДТП произошло утром 29 октября на улице Калинина. Столкнулись машина с логотипом «Яндекс.Такси» и ИЖ-2715. Судя по видео, у машин сильно разбиты капоты. У отечественного фургона передняя часть буквально вошла в кабину, разбив лобовое стекло.
Есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальной информации об аварии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Напомним, ранее об этом происшествии сообщали пользователи Сети. Они уточняли, что машины столкнулись примерно в 8:20.
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