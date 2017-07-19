19 июля 2017, 10:36Происшествия

Появилось видео с места страшного ДТП на пр. Победы в Пензе

В Сети появилось видео с места аварии на пр. Победы в Пензе.

Пользователь под ником Светлана Ляпина опубликовала на YouTube видео с места аварии, в которой погиб мотоциклист.

Официальных данных не сообщается.

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=woCPt4Ks5sc
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