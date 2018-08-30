Появилось видео с места массового ДТП на ул. Злобина

В Пензе утром 30 августа произошла серьезная авария. Видеозапись с места происшествия появилась в Сети.

На улице Злобина около управления МВД столкнулись сразу несколько машин, одна из которых – легковая. Подписчица группы «Автохам. Пенза» соцсети «ВКонтакте» разместила запись с места событий.

Напомним, ранее мы писали, что очевидец аварии винит в случившемся водителя легковушки. Якобы тот хотел проскочить на мигающий сигнал светофора.

«Неплохое начало дня… Вместо того, чтобы 20 секунд постоять на «красном», получил проблем выше крыши», - прокомментировал аварию пользователь Олег.

Официальных данных о происшествии нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».