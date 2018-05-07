07 мая 2018, 14:36Происшествия

Появилось видео с места ДТП с грузовиками и легковушкой под Пензой

В Сети появилась видеозапись с места аварии, которая произошла утром 7 мая.

Пользователь опубликовал запись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

Напомним, ДТП произошло в 6.58 в селе Загоскино. На 249 километре дороги «Тамбов-Пенза» столкнулись автомобили Chery, «ГАЗель» и «КамАЗ».

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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