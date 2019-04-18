Появилось фото с места жесткой аварии на трассе М-5

В Пензенской области в Мокшанском районе на трассе М-5 «Урал» утром 18 апреля произошла авария. В редакцию информагентства «Пенза-Пресс» прислали фото с места происшествия.

Как сообщил источник, столкнулись четыре легковушки. В аварии пострадал один человек.

Ранее в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодора» сообщали, что с 8.00 на 602 километре трассы ограничили движение транспорта. Специалисты организовали на месте ДТП реверсивное движение.

Информации от пресс-службы областного управления ГИБДД об аварии пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».