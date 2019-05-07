Появилось фото изувеченного авто после ДТП с лосем под Кузнецком

Житель Кузнецкого района Пензенской области опубликовал в Сети фото автомобиля, который насмерть сбил лося на трассе М-5 «Урал» .

Снимок появился в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

Судя по фото, автомобиль Kia Ceed получил серьезные механические повреждения. Скорее всего, лось влетел в лобовое стекло и смял половину крыши.

Напомним, легковушка сбила сохатого, который шел по дороге, 5 мая. В результате аварии водитель получил множество травм, сейчас он находится в больнице, а животное погибло. Таким образом, автолюбитель нанес ущерб охотничьему фонду в 80 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».